"تويتر" يسمح لمعظم موظفيه العمل من المنزل بشكل دائم

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

أعلنت شركة التواصل الاجتماعي "تويتر" أنه سيسمح لمعظم الموظفين بالعمل عن بعد بشكل دائم، حيث يجبر تفشي الفيروس التاجي الشركات على إجراء تغييرات غير مسبوقة في المكاتب في جميع أنحاء العالم.

وقالت شركة منصات التواصل الاجتماعي يوم الثلاثاء إنها أول شركة تقنية كبرى تسمح للعاملين بالعمل من المنزل بشكل دائم، حتى بعد انتهاء عمليات الإغلاق بسبب ك،ر،نا.

وأرسل الرئيس التنفيذي جاك دورسي بريدا إلكترونيا إلى الموظفين قال فيه: عندما تفتح المكاتب أبوابها أخيرًا، يمكن للموظفين في المناصب التي تسمح لهم بالعمل عن بُعد مواصلة القيام بذلك.

فكرنا جيدا في كيفية تعاملنا مع الأمر، وكنا من أوائل الشركات التي انتقلت إلى نموذج العمل من المنزل.