متى نفتح الطرود التي نشتريها عبر الإنترنت لتجنب الإصابة بـ"كورونا"؟

المصدر: موقع الإمارات اليوم

نصح خبراء بريطانيون بعدم فتح طرود البضائع التي تصل للبيوت عبر شرائها من الإنترنت قبل 72 ساعة من استلامها، وذلك لتقليل خطر الإصابة بفيروس كورونا، وذلك كما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأضافت الصحيفة أن الخبراء صمموا موقعاً الكترونياً مختص بتقديم النصائح للمتسوق الإلكتروني، مزود بتقنيات لتغيير السلوك لتوفير خطة للمستخدمين لتقليل تعرضهم لـ "كوفيد 19" داخل المنزل، حيث يقدم الموقع نصائح حول كيفية الحماية باستخدام أساليب نجحت سابقاً في مكافحة الفيروسات الأخرى".

ويشدد الموقع على ضرورة وضع الطرود في خزانة لمدة ثلاثة أيام للسماح لأي فيروس على الأسطح أن يموت تماماً.