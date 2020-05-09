موظفون يسجلون مستويات إنتاجية أعلى نتيجة العمل من المنزل

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

أظهر استبيان أجرته جامعة مونتريا عبر الإنترنت، أن العمل من المنزل زاد من إنتاجية الموظفين، وسط مخاوف أرباب العمل بعض اضطرار الملايين من الأميركيين للعمل عن بعد في ظل انتشار فيروس "كورونا".

وسأل الباحثون أكثر من 1600 فرد عن كيفية تكيفهم مع العمل في المنزل، وقال ثلثهم إنهم أكثر إنتاجية مما كانوا عليه عندما كانوا في المكتب.

حيث لاحظ المشاركون أن لديهم الآن سيطرة أفضل على وقتهم ومقدار العمل المنجز، بحسب ما جاء في موقع "ديلي ميل" البريطاني.

من ناحية أخرى، أفاد أولئك الذين يشعرون بالعزلة أو عادة ما يعتمدون على الآخرين للقيام بمهامهم بأنهم أقل إنتاجية.

ومنذ تفشي فيروس "كورونا"، طلبت العديد من الشركات من الموظفين العمل من المنزل حتى إشعار آخر.

وقد تضررت الولايات المتحدة أكثر من غيرها بسبب الفيروس التاجي حيث سجلت أكثر من 1.2 مليون حالة وأكثر من 76.000 حالة وفاة في جميع أنحاء البلاد.