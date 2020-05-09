تطلق "النار" على موظفي "ماكدونالدز" بسبب "كورونا" في أميركا

المصدر: موقع الإمارات اليوم



هاجمت امرأة موظفي "ماكدونالدز" للوجبات السريعة في أوكلاهوما سيتي بولاية أوكلاهوما الأميركية بسسب رفضهم لأن تتناول وجبتها داخل المطعم بسبب ظروف وباء "كوفيد 19".

وكانت المرأة قد ذهبت إلى إحدى فروع المطعم لشراء شطيرة، وعندما أخبرها الموظفون أنها لا يمكنها تناول وجبتها داخل المطعم، بدأت بالصراخ، قبل أن تتطور الأمور إلى اشتباك وعراك بالأيدي.

وتمكنت المرأة من طرح أحد الموظفين أرضاً وضربه، لكن ذلك فيما يبدو لم يكن كافيا لتهدئة أموأج غضبها، فسارعت إلى سيارتها لتعود حاملة مسدساً.

وعلى الفور بدأت بإطلاق النار على الموظفين، لتصيب أحدهم في ذراعه، فيما كان نصيب آخر رصاصة بين كتفه ورقبته، بينما أصابت شظايا عامل ثالث بجروح في خاصرته.

وأوضحت شرطة الولاية أن الحادث الذي وقع الأربعاء، استدعى إدخال المصابين الثلاثة إلى المستشفى فوراً، مشيرة إلى أن إصاباتهم وصفت بغير الخطيرة.

وتمكنت شرطة الولاية الأميركية من القبض على السيدة، ووضعها في الحجز بانتظار محاكمتها.