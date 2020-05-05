أحرق مئات الدولارات بـ"المايكروويف" لقتل "كورونا"!

المصدر: موقع الإمارات اليوم

كشف موظف في أحد البنوك الأميركية أن عميلاً أتلف مئات الدولارات بوضعها في الميكروويف من أجل تعقيمها وقتل فيروس "كورونا" وذلك كما ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وأضافت الصحيفة أن الموظف نشر لقطات فيديو وهو يضحك مشيراً إلى أن أحد العملاء حاول استبدال الأموال التي اسودت واحترقت أجزاء منها بعد محاولته تعقيمها من فيروس كورونا بواسطة المايكروويف.

وقال الموظف جيفري ديكر: "إن عميلاً سأل عن إمكانية استبدال بعض الأموال المدمرة لأنه وضعها في المايكروويف لقتل فيروس كورونا الجديد".

وأظهرت اللقطات دولارات محترقة والتي تقدر بنحو 730 دولاراً.