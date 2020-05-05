إيلون ماسك يقبل تحدي أحد المعجبين وينشر صورة برفقة طفله حديث الولادة

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

شارك الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا»، إيلون ماسك، الصورة الأولى لطفله حديث الولادة مع المغنية غرايمز على «تويتر»، اليوم الثلاثاء، وهو الطفل الأول للمغنية والسادس لماسك، وفقاً لما جاء في موقع "ديلي ميل" البريطاني.

واتخذ إيلون (48 عاماً)، قراراً بنشر الصورة بعد أن تحداه أحد المعجبين بنشر الصورة التي توقع أنها "ستكسر الانترنت، حيث كتب في تعليقه: "صورة لك وانت تحمل الطفل ستكسر الإنترنت.. يرجى مشاركة واحدة".

ونشر إيلون صورة له وهو يحمل الطفل بين ذراعيه في المستشفى، فيما قام بنشر صورة أخرى وقد طبق أحد فلاتر الوشوم على وجهه.