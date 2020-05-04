شاهد ..أول صور تفصيلية تظهر شكل "فيروس كورونا" الحقيقي

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

تمكن علماء بريطانيون من الكشف لأول مرة عن صور مجهرية تفصيلية تظهر شكل فيروس كورونا المستجد، والذي لا يزال يقضي على الآلاف يوميا.

وحسب ما أوردته صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن فريقا علميا من كلية "علوم الحياة" بجامعة"دندي"، نشر صورا هي الأولى من نوعها الملتقطة بدقة عالية للفيروس.

وتظهر الصور الملتقطة باستخدام مجهر قوي، شكل وتكوين جزيئات"كوفيد-19"، داخل الأمعاء البشرية وطريقة انتشاره وتكاثره.

وقال الباحثون إن هذه النتائج يمكن أن تفسر سبب مواجهة ما يقرب من ثلث مرضى كورونا أعراضا في الجهاز الهضمي، مثل الإسهال والغثيان.