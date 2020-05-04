أعراض جلدية مرتبطة بفيروس كورونا

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

حذر أطباء جلد من أعراض جلدية قد تكون علامة على الإصابة بفيروس كورونا، بعد دراسة 375 مريضاً في إسبانيا، وفقا لما جاء في موقع "ديلي ميل" البريطاني.

وطلب الخبراء تحديد المرضى الذين أصيبوا بـ "اندفاعات" جلدية غير مبررة في الأسبوعين الأخيرين قبل تأكيد إصابتهم بكوفيد-19.

وسجلت الطفح الجلدي كأكثر أعراض الجلد شيوعا، وتم الاستدلال عليه من علامات حمراء صغيرة، إما مسطحة أو مرتفعة أو متقشرة.

وبثور صغيرة تسببت بحكة جلدية قوية أو خفيفة، وكانت مملوءة بالدم في بعض الأحيان، وفي بعض الحالات سجل تورم الأصابع أو ظهور التزرق الشبكي.

إلا آن الرابطة البريطانية لأطباء الجلد حثت الجمهور على عدم محاولة تشخيص المرض بناءً على أعراض الجلد.

وحذرت من أن الطفح الجلدي والآفات شائعة في أمراض مختلفة ويصعب التمييز بينهما دون خبرة طبية، لذا ينصح بمراجعة الاختصاصيين وإجراء الفحوصات اللازمة.