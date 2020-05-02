مصر.. رفض جلوسها مع جارتها في نهار رمضان.. فقتلته!

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أقدمت ربة منزل على قتل زوجها طعناً بسكين المطبخ، في إحدى قرى مركز أبو المطامير التابع لمحافظ البحيرة شمال القاهرة، وذلك كما ذكرت صحيفة الشروق المصرية.

وأضافت الصحيفة أن الزوجة 27 عاماً، أنهت حياة زوجها اثر مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة فيما بينهما بسبب اعتراض المجني عليه على جلوس زوجته مع إحدى جارتها أمام المنزل في نهار رمضان.

وانتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتبين من التحريات الأولية، نشوب مشاجرة بين المجني عليه والمتهمة بسبب جلوسها مع جارتها أمام المنزل، قامت على إثرها الزوجة باسدال سكين المطبخ وقتله على الفور.