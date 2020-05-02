بالفيديو.. عايدة رياض تكشف سبب دخولها السجن

المصدر: موقع الإمارات اليوم

كشفت الفنانة المصرية عايدة رياض، خلال برنامج "خط أحمر"، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى، عن سبب دخولها السجن.

حيث أوضحت الفنانة المصرية أن القصة بدأت عندما اتهمتها سيدة أنها أخذت منها 100 دولار أميركي مزورة.

وقالت رياض "جاء 4 أشخاص لمحرم فؤاد وقالوله أخدنا من المدام 100 دولار مزورة، قالهم إزاي وهي مش بتخرج".

وتابعت رياض : "محرم فؤاد نزل معاهم وهو ميعرفش حاجة، وبعدها بدأت التحقيقات، ومحرم فؤاد عمل خناقة كبيرة، ووقتها الجرايد كلها كتبت".

لكن المحكمة أكدت في حيثيات الحكم أن الفنانة المصرية برئية من التهمة المنسوبة إليها، لكن الإعلام تناول الخبر بشكل واسع نظراً لكونها فنانة معروفة كما كانت في هذه الفترة كانت متزوجة من الفنان محرم فؤاد.