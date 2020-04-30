ماذا قال مفيد فوزي عن "رامز مجنون رسمي" وكيف نجا منه!

المصدر: مروة سليم - دبي

قال المذيع المصري المخضرم مفيد فوزي أثاء استضافته في برنامج آخر النهار الذي يبث عبر فضائية "النهار" المصرية ويقدمه الإعلامي تامر أمين عندما طرح عليه الأخير سؤالاً "اي رأيك في برامج الكاميرا الخفية"، ليرد فوزي أنها كانت "(محترمة) عندما كان يقدمها الراحل فؤاد المهندس، والراحل حسين الإمام، لكنها صارت مهترئة عند "رامز مجنون رسمي"، على حد تعبيره.

وأكد فوزي قائلاً إنه تم التواصل معي للمشاركة في برنامج رامز جلال هذا العام.

وتابع مفيد فوزي:" قالوا لي هنديك الفلوس اللي إنت تطلبها، وتم تجهيز التأشيرة والتذكرة ولكن في نفس يوم سفري للبرنامج، وجدت معد البرنامج يرسل لي رسالة "نأسف بشدة لأن ظروف البرنامج قد توقفت وسوف نتصل بك لاحقا"، مضيفاً أنه كان يعتقد أنه سيكون ضيفاً في برنامج تقدمه المذيعة اليمنية أروى.

يذكر أن نقابة الإعلاميين المصريين برئاسة الدكتور طارق سعدة، قد أصدرت بياناً، جاء فيه أنه «من منطلق المسؤولية الملقاة على عاتق النقابة بشأن ضبط المشهد الإعلامي بما يتناسب مع الذوق العام والأخلاق والعادات المصرية الأصيلة، ونحن في معية شهر رمضان المعظم، فقد تابعت النقابة عن كثب ما يحدث ببرنامج المقالب لمقدمه رامز جلال، والذي تخطى كل حدود الرسائل الإعلامية الهادفة والضوابط المهنية والذوق العام المصري ورسخ للعنف وإهداره للحقوق الإنسانية».



وأضافت نقابة الإعلاميين في بيان لها : "فبدلاً من تكريم الضوابط المهنية والحقوق الإنسانية والعمل على العلو من شأنها، قام المذكور بالاستهزاء والحط من قدرها والإسفاف بها على مسمع ومرأى من المشاهدين، خصوصاً أن مقدمه غير حاصل على تصريح بمزاولة أية أنشطة إعلامية".



وأهابت النقابة بقنوات "ام بي سي"، بمراعاة مشاعر المواطنين المشاهدين وقدسية الشهر الكريم لما يعرض على شاشتها، باعتبارها من أشهر القنوات في الوطن العربي، كما تهيب النقابة بضيوف البرنامج بالبعد عن مثل هذه البرامج، لما في ذلك من الحط من شأنهم كونهم نجوماً في تخصصاتهم.

كما أنه يشار إلى أن برنامج "رامز مجنون رسمي" يبث عبر فضائية "ام بي سي"، ويقدمه الفنان المصري رامز جلال، والذي قد قد أثار غضب شريحة كبيرة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرين أن مقدم البرنامج تجاوز هذا العام حدود الضحك، وتمادى في تعذيب وإهانة ضيوفه من الفنانين.

نقابة الإعلاميين المصريين تردّ على برنامج رامز جلال