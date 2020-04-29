نقابة الإعلاميين المصريين ترد على برنامج رامز جلال

المصدر: مروة سليم - دبي

أصدرت نقابة الإعلاميين المصريين برئاسة الدكتور طارق سعدة، بياناً، جاء فيه أنه من منطلق المسؤولية الملقاة على عاتق النقابة بشأن ضبط المشهد الإعلامي بما يتناسب مع الذوق العام والأخلاق والعادات المصرية الأصيلة، ونحن في معية شهر رمضان المعظم، فقد تابعت النقابة عن كثب ما يحدث ببرنامج المقالب لمقدمه رامز جلال والذي تخطى كل حدود الرسائل الإعلامية الهادفة والضوابط المهنية والذوق العام المصري ورسخ للعنف وإهداره للحقوق الإنسانية".



وأضافت نقابة الإعلاميين في بيان لها :" فبدلاً من تكريم الضوابط المهنية والحقوق الإنسانية والعمل على العلو من شأنها، قام المذكور بالاستهزاء والحط من قدرها الإسفاف بها على مسمع ومرأى من المشاهدين، خاصة وأن مقدمه غير حاصل على تصريح بمزاولة أية أنشطة إعلامية".



وأهابت النقابة بقنوات "ام بي سي"، بمراعاة مشاعر المواطنين المشاهدين وقدسية الشهر الكريم لما يعرض على شاشتها بإعتبارها من أشهر القنوات في الوطن العربي وكما تهيب النقابة بضيوف البرنامج بالبعد عن مثل هذه البرامج، لما في ذلك من الحط من شأنهم كونهم نجوماً كلاً في مجال تخصصه.

يذكر أن برنامج "رامز مجنون رسمي" يبث عبر فضائية "ام بي سي" ويقدمه الفنان المصري رامز جلال.

وكان البرنامج قد أثار غضب شريحة كبيرة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرين أن مقدم البرنامج تجاوز هذا العام حدود الضحك، وتمادى في تعذيب وإهانة ضيوفه من الفنانين.

وكان المحامي المصري عمرو عبد السلام، قد تقدم ببلاغ رسمي ضد الفنان رامز جلال، للنائب العام، بسبب برنامجه.

وطالب المحامي عمرو عبد السلام النائب العام باتخاذ الإجراءات العاجلة والفورية بإلزام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وهيئة الاستعلامات بمنع إذاعة مثل هذه الأعمال من خلال الأقمار الصناعية المصرية التي تستأجرها القنوات الفضائية المنتجة لها.



من جانبه تقدم رئيس نادى الزمالك وعضو مجلس النواب، المستشار مرتضى منصور، أيضاً، ببلاغ للنائب العام ضد رامز جلال وقناة "ام بي سي مصر" لوقف برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي".

وأوضح منصور في البلاغ الذي قدمه الأول من أمس، أن البرنامج يحتوى على أفعال تشكل جرائم جنائية ومخالفات وتجاوزات جسيمة وأعمالا عنف منافية للأخلاق العامة لدى الشعب المصري، كما يسيء البرنامج إلى الشعب المصري والفنانين المصرين. لافتا إلى أن الجرائم التي يرتكبها رامز في البرنامج تتمثل في الشروع في القتل والتعذيب والترويع والتخويف والاحتجاز بدون وجه حق واصطحاب حيوانات تثير الذعر.

كذلك تقدم المستشار مرتضى منصور، بإنذار على محضر إلى وزير الداخلية ووزيرة الصحة ومدير مستشفى الأمراض النفسية والعصبية، مطالبا بالقبض على رامز جلال باعترافه بانه مجنون رسمي، ومدمر ويشرع في قتل الناس مع القبض عليه وإيداعه مستشفى الأمراض النفسية والعصبية.