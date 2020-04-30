بالفيديو.. لقطات رائعة لـ"دلافين" تسبح وسط "حريق البحر" في كاليفورنيا

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أظهرت لقطات بثها مصور عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي "انستغرام"، سرباً من الدلافين وهي تسبح عبر الطحالب الحيوية قبالة ساحل كاليفورنيا.

وعلق المصور باتريك كوين، الذي التقط الفيديو قبالة ساحل جنوب كاليفورنيا، بأن المشهد كان من أكثر الليالي الساحرة في حياته.

ونجم العرض الضوئي عن قيام الدلافين بإزعاج الكائنات الدقيقة، التي تتوهج بشكل من أشكال الاستجابة للخوف.

وكتب كوين على "إنستغرام": "كنا في الخارج لبضع ساعات، وفي النهاية ظهر دلفينان لبدء عرض متوهج لا يصدق".

يشار إلى أن التوهج الذي يظهر أثناء سباحة الدلافين والذي ييعرف بـ"حريق البحر"، ينتج عن طريق الكائنات المجهرية أحادية الخلية والمعروفة باسم "dinoflagellates".

وتنتج المخلوقات الدقيقة مادتين كيميائيتين - لوسيفيرين ولوسيفيراز، وإنزيم. وعند الجمع بينهما، يحفز الإنزيم تفاعلاً على لوسيفيرين - ما يؤدي إلى وميض أزرق مميز يستمر حتى زهاء 100 مللي ثانية، وذلك كما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.