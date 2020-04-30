مقتل رجل أمن بسبب مشاجرة على ارتداء كمامة في البرازيل

المصدر: موقع الإمارات اليوم

لقي فرد أمن احدى المتاجر في في مدينة أراوكاريا بولاية بارانا جنول البرازيل، مصرعه اثر شجار عنيف بين زميله واحدى زبائن المتجر.

وبدأت الواقعة عندما دخل الزبون إلى احدى متاجر المدينة، للتسوق، ولكنه لم يكن يرتدي كمامة للوقاية من نشر عدوى فيروس كورونا، وفقا للإجراءات التي فرضتها السلطات المحلية.

وعندما طلب منه أحدر أفراد الأمن ارتداء الكمامة، رفض وبعد جدال بسيط هاجم الزبون رجل الأمن وطرحه أرضاً وبدأ يكيل له اللكمات، وعندما حاول زملاء الأخير حمايته سارع المعتدي إلى الفرار.

وخلال تلك المشاجرة، حدث إطلاق نار من أحد زملاء القتيل عن دون عمد، ما أدى إلى وفاته على الفور، فيما أظهرت الكاميرات الزبون المعتدي وهو خارج المتجر يحاول الهروب.

ولم تورد الصحيفة مزيدا من التفاصيل بشأن من أطلق النار وكيف حدثت تلك الجريمة، غير أن رواد المواقع التواصل الاجتماعي في البرازيل عبروا عن سخطهم وغضبهم من تصرف ذلك الزبون الذي أبى أن يخضع لإجراء وقائي يحميه بالدرجة الأولى قبل أن يقي الآخرين.