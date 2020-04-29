طبيب إندونيسي يتوفى بـ" كورونا" قبل زفافه بأيام

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

توفي الطبيب الإندونيسي الشاب، مايكل روبرت مارامبي، مصابا بفيروس "كوفيد – 19" قبل عرسه بأيام.

ونشر الطبيب قبل حفل الزفاف بأسبوع مقطع فيديو قصيرا على "إنستغرام" حيث تحدث إلى المشتركين في مدونته وقال إنه اصيببـ "كوفيد – 19" ويرقد حاليا في قسم العناية المركزة.

وكتب قائلا:" إن مهنة الطبيب هي مفخرة بالنسبة إلي، إذ أنني أساعد المرضى والكثير من الناس ولست نادما على شيء".

ونشر الطبيب في اليوم نفسه صورته الفوتوغرافية مع عروسه التي وصفها بملاكه التي كانت تؤيده طيلة 8 أيام ماضية.

وقال:" أنت هدية رائعة لعمري. وأنا أحبكِ إلى الأبد". وصارت تلك المدونة آخر كلمات في حياته.