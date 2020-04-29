متابعون يرسلون إلى ذويهم #وحشتنا_لمتنا .. وأنت إلى مَنْ تشتاق في رمضان؟.. أرسل إليه فيديو من خلالنا

المصدر:
  • مروة سليم - دبي
التاريخ:

حالت الظروف الراهنة دون لقائهم، فقام متابعون بإرسال رسائل إلى عائلاتهم، خلال شهر رمضان المبارك، تعبيراً عن اشتياقهم إليهم، ورغبتهم في رؤياهم، مثلما كانوا يلتقون ويجتمعون كل عام.. فكانت هذه الرسائل:

عبر تويتر.

 

عبر فيس بوك.

https://www.facebook.com/EmaratAlYoum/videos/3062874120402097/

https://www.facebook.com/EmaratAlYoum/videos/225512988777577/

 

ولأننا معكم أينما كنتم.. يقدم موقع «الإمارات اليوم» خدمة إرسال مقطع فيديو لمن تشتاق إلى وجوده في شهر رمضان المبارك، وسنقوم بنشره عبر منصات التواصل الاجتماعي: «فيس بوك»، «تويتر» و«إنستغرام»، مع عمل «تاغ» لحساب كل منكم.

فقط أرسل المقطع عبر   Emaratalyoumvideos@gmail.com  واستخدم هاشتاغ:
 #وحشتنا_لمتنا
#خاطرك_تفطر_مع_منو

«إنستغرام»..

 

https://www.instagram.com/p/B_aoXLOnKKO/?igshid=in1xub4h0qco

«تويتر»..

فيس بوك

https://www.facebook.com/EmaratAlYoum/videos/244178480324304/

 

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