حكم صيام المسافرين العالقين في زمن "كورونا"

المصدر: مروة سليم - دبي

أوضح كبير مفتين مدير إدارة الإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، الدكتور أحمد بن عبدالعزيز الحداد أن المسافر لو ظل عالقاً في المطار دون معرفة موعد سفره، فيجوز له الإفطار، أما لو كان يعرف موعد سفره فهو في حكم المقيم وبذلك يجب عليه الصيام.

في الفيديو المرفق يشرح الدكتور أحمد بن عبدالعزيز حكم الصيام للمسافرين العالقين في زمن "كورونا".

حكم الصيام للمسافرين العالقين في زمن "كورونا" . #الإمارات_اليوم pic.twitter.com/vxRdSQOslT — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) April 29, 2020

إذا كان لديك استفسار ديني..

اروِ استفسارك الديني بالفيديو ليجيبك كبير مفتين مدير إدارة الإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، الدكتور أحمد بن عبدالعزيز الحداد.

فقط أرسل إلى Emaratalyoumvideos@gmail.com مقطع فيديو باستفسارك الديني، على ألا يزيد المقطع على دقيقة واحدة.

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اروِ استفسارك الديني بالفيديو ليجيبك الدكتور أحمد بن عبدالعزيز الحداد، فقط أرسل إلى emaratalyoumteam@gmail.com

مقطع فيديو باستفسارك الديني على ألا يزيد المقطع على دقيقة.

لينشر عبر موقع #الإمارات_اليوم ومنصات التواصل الإجتماعي#رمضان_كريم #خليك_بالبيت pic.twitter.com/llJ2GiHXTp — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) April 23, 2020

حكم الصيام للمسافرين العالقين في زمن "كورونا" . #الإمارات_اليوم pic.twitter.com/vxRdSQOslT — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) April 29, 2020