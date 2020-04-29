حكم صيام المسافرين العالقين في زمن "كورونا"

المصدر:
  • مروة سليم - دبي
التاريخ:

أوضح كبير مفتين مدير إدارة الإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، الدكتور أحمد بن عبدالعزيز الحداد أن المسافر لو ظل عالقاً في المطار دون معرفة موعد سفره، فيجوز له الإفطار، أما لو كان يعرف موعد سفره فهو في حكم المقيم وبذلك يجب عليه الصيام.

في الفيديو المرفق يشرح الدكتور أحمد بن عبدالعزيز حكم الصيام للمسافرين العالقين في زمن "كورونا".

 

 

إذا كان لديك استفسار ديني..

اروِ استفسارك الديني بالفيديو ليجيبك كبير مفتين مدير إدارة الإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، الدكتور أحمد بن عبدالعزيز الحداد.

فقط أرسل إلى Emaratalyoumvideos@gmail.com  مقطع فيديو باستفسارك الديني، على ألا يزيد المقطع على دقيقة واحدة.

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