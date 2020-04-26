إلى مَنْ تشتاق في رمضان؟.. أرسل إليه فيديو من خلالنا

المصدر: مروة سليم - دبي

لأننا معكم أينما كنتم.. يقدم موقع «الإمارات اليوم» خدمة إرسال مقطع فيديو لمن تشتاق إلى وجوده في شهر رمضان المبارك، وسنقوم بنشره عبر منصات التواصل الاجتماعي: «فيس بوك»، «تويتر» و«إنستغرام»، مع عمل «تاغ» لحساب كل منكم.

فقط أرسل المقطع عبر Emaratalyoumvideos@gmail.com واستخدم هاشتاغ:

#وحشتنا_لمتنا

#خاطرك_تفطر_مع_منو

«إنستغرام»..

https://www.instagram.com/p/B_aoXLOnKKO/?igshid=in1xub4h0qco

«تويتر»..

#وحشتنا_لمتنا

لكننا سنفترق اليوم لنجتمع غداً.. أرسل لنا .. #خاطرك_تفطر_مع_منو

يمكنم ارسال مقطع فيديو من خلالنا لمن تفتقد وجوده في الشهر الفضيل وسنقوم بنشره عبر مواقع التواصل الإجتماعي لصحيفة #الإمارات_اليوم مع عمل @تاغ لكم

فقط ارسل مقطع الفيديو ل

Emaratalyoumvideos@gmail.com pic.twitter.com/CBYiHO9iiY — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) April 25, 2020

فيس بوك

https://www.facebook.com/EmaratAlYoum/videos/244178480324304/