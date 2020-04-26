إلى مَنْ تشتاق في رمضان؟.. أرسل إليه فيديو من خلالنا

لأننا معكم أينما كنتم.. يقدم موقع «الإمارات اليوم» خدمة إرسال مقطع فيديو لمن تشتاق إلى وجوده في شهر رمضان المبارك، وسنقوم بنشره عبر منصات التواصل الاجتماعي: «فيس بوك»، «تويتر» و«إنستغرام»، مع عمل «تاغ» لحساب كل منكم.
فقط أرسل المقطع عبر Emaratalyoumvideos@gmail.com واستخدم هاشتاغ:
#وحشتنا_لمتنا
#خاطرك_تفطر_مع_منو
«إنستغرام»..
https://www.instagram.com/p/B_aoXLOnKKO/?igshid=in1xub4h0qco
«تويتر»..
#وحشتنا_لمتنا— الإمارات اليوم (@emaratalyoum) April 25, 2020
لكننا سنفترق اليوم لنجتمع غداً.. أرسل لنا .. #خاطرك_تفطر_مع_منو
يمكنم ارسال مقطع فيديو من خلالنا لمن تفتقد وجوده في الشهر الفضيل وسنقوم بنشره عبر مواقع التواصل الإجتماعي لصحيفة #الإمارات_اليوم مع عمل @تاغ لكم
فقط ارسل مقطع الفيديو ل
Emaratalyoumvideos@gmail.com pic.twitter.com/CBYiHO9iiY
فيس بوك
https://www.facebook.com/EmaratAlYoum/videos/244178480324304/