إلى مَنْ تشتاق في رمضان؟.. أرسل إليه فيديو من خلالنا

المصدر:
  • مروة سليم - دبي
التاريخ:

لأننا معكم أينما كنتم.. يقدم موقع «الإمارات اليوم» خدمة إرسال مقطع فيديو لمن تشتاق إلى وجوده في شهر رمضان المبارك، وسنقوم بنشره عبر منصات التواصل الاجتماعي: «فيس بوك»، «تويتر» و«إنستغرام»، مع عمل «تاغ» لحساب كل منكم.

فقط أرسل المقطع عبر   Emaratalyoumvideos@gmail.com  واستخدم هاشتاغ:
 #وحشتنا_لمتنا
#خاطرك_تفطر_مع_منو

«إنستغرام»..

 

https://www.instagram.com/p/B_aoXLOnKKO/?igshid=in1xub4h0qco

«تويتر»..

فيس بوك

https://www.facebook.com/EmaratAlYoum/videos/244178480324304/

 

طباعة
أعلى