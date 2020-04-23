اروِ استفسارك الديني بالفيديو ليُجيبك الدكتور أحمد الحداد

المصدر:
  • مروة سليم - دبي
التاريخ:

اروِ استفسارك الديني بالفيديو ليجيبك كبير مفتين مدير إدارة الإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، الدكتور أحمد بن عبدالعزيز الحداد.

فقط أرسل إلى emaratalyoumteam@gmail.com مقطع فيديو باستفسارك الديني، على ألا يزيد المقطع على دقيقة واحدة.

وسيقوم موقع #الإمارات_اليوم بنشره عبر الموقع الإلكتروني ومنصات التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، و"تويتر"، و"إنستغرام".
 

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