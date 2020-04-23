اروِ استفسارك الديني بالفيديو ليُجيبك الدكتور أحمد الحداد

المصدر: مروة سليم - دبي

اروِ استفسارك الديني بالفيديو ليجيبك كبير مفتين مدير إدارة الإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، الدكتور أحمد بن عبدالعزيز الحداد.

فقط أرسل إلى emaratalyoumteam@gmail.com مقطع فيديو باستفسارك الديني، على ألا يزيد المقطع على دقيقة واحدة.

وسيقوم موقع #الإمارات_اليوم بنشره عبر الموقع الإلكتروني ومنصات التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، و"تويتر"، و"إنستغرام".



اروِ استفسارك الديني بالفيديو ليجيبك الدكتور أحمد بن عبدالعزيز الحداد، فقط أرسل إلى emaratalyoumteam@gmail.com

مقطع فيديو باستفسارك الديني على ألا يزيد المقطع على دقيقة.

لينشر عبر موقع #الإمارات_اليوم ومنصات التواصل الإجتماعي#رمضان_كريم #خليك_بالبيت pic.twitter.com/llJ2GiHXTp — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) April 23, 2020