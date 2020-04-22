لبنان يسمح بزراعة "الحشيش" لأغراض طبية

المصدر: متابعات موقع الإمارات اليوم

شرع البرلمان اللبناني، الثلاثاء، قانوناً يسمح بزراعة عشبة القنب (الحشيش)، لأغراض طبية وصناعية في محاولة لإنعاش اقتصاد البلاد.

واستعانت السلطات اللبنانية، قبل عامين، بشركة "ماكنزي" الدولية للاستشارات الإدارية والمالية، للمساهمة في إعداد خطة للنهوض بالاقتصاد اللبناني، اقترحت ضمن بنودها زراعة "الحشيش" للأغراض الطبية، لما يوفره من أرباح سنوية لصالح الخزانة العامة للدولة.

وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام لبنانية، يهدف القانون الجديد إلى تعزيز دور لبنان في الصناعات الزراعية(Agro-industry) المزدهرة حول العالم، في حين نحن بأمسّ الحاجة إلى تأمين واردات إضافية للدولة ولتأمين فرص عمل للشباب اللبناني".

وعلى الرغم من أن زراعة القنب غير قانونية في لبنان، إلا أنه يُزرع علانية منذ فترة طويلة في سهل البقاع الخصب.