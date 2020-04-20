شاركونا بالفيديو.. كيف تقضون فترة العزل المنزلي؟

المصدر: مروة سليم - دبي

لأننا معكم أينما كنتم.. يقدم موقع الإمارات اليوم مشاركات المتابعين أثناء فترة العزل المنزلي.

مشاركات أثناء فترة العزل المنزلي. أنتم أيضاً يمكنكم مشاركتنا تجاربكم وتجارب أطفالكم عبر فيديو يوضح كيف تقضي فترة العزل المنزلي، سواء كنت من محبي الرياضة أو طهو الطعام أو الرسم وما إلى ذلك. يرجى ارسال المشاركة عبر⁦ 1971ey@gmail.com⁩ ⁧#الإمارات_اليوم⁩ ⁧#خليك_بالبيت pic.twitter.com/ykD0WOrVro — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) April 14, 2020

مشاركات أثناء فترة العزل المنزلي. أنتم أيضاً يمكنكم مشاركتنا تجاربكم وتجارب أطفالكم عبر فيديو يوضح كيف تقضي فترة العزل المنزلي، سواء كنت من محبي الرياضة أو طهو الطعام أو الرسم وما إلى ذلك. يرجى ارسال المشاركة عبر 1971ey@gmail.com⁩ ⁧#الإمارات_اليوم⁩ ⁧#خليك_بالبيت pic.twitter.com/6LDZiDzQDR — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) April 14, 2020

مشاركات البعض أثناء فترة العزل المنزلي.أنتم أيضاً يمكنكم مشاركتنا تجاربكم وتجارب أطفالكم عبر فيديو يوضح كيف تقضي فترة العزل المنزلي،سواء كنت من محبي الرياضة أو طهو الطعام أو الرسم وما إلى ذلك،يرجى ارسال المشاركة عبر⁦1971ey@gmail.com⁩ ⁧#الإمارات_اليوم⁩ ⁧#خليك_بالبيت pic.twitter.com/yNOLdaU76K — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) April 15, 2020

مشاركات البعض أثناء فترة العزل المنزلي.أنتم أيضاً يمكنكم مشاركتنا تجاربكم وتجارب أطفالكم عبر فيديو يوضح كيف تقضي فترة العزل المنزلي،سواء كنت من محبي الرياضة أو طهو الطعام أو الرسم وما إلى ذلك،يرجى ارسال المشاركة عبر⁦1971ey@gmail.com⁩ ⁧#الإمارات_اليوم⁩ ⁧#خليك_بالبيت pic.twitter.com/GQKCA7zDLD — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) April 15, 2020

مشاركات البعض أثناء فترة العزل المنزلي.أنتم أيضاً يمكنكم مشاركتنا تجاربكم وتجارب أطفالكم عبر فيديو يوضح كيف تقضي فترة العزل المنزلي،سواء كنت من محبي الرياضة أو طهو الطعام أو الرسم وما إلى ذلك،يرجى ارسال المشاركة عبر⁦1971ey@gmail.com⁩ ⁧#الإمارات_اليوم⁩ ⁧#خليك_بالبيت pic.twitter.com/a1zvmzaJwS — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) April 14, 2020

مشاركات البعض أثناء فترة العزل المنزلي.أنتم أيضاً يمكنكم مشاركتنا تجاربكم وتجارب أطفالكم عبر فيديو يوضح كيف تقضي فترة العزل المنزلي،سواء كنت من محبي الرياضة أو طهو الطعام أو الرسم وما إلى ذلك،يرجى ارسال المشاركة عبر⁦1971ey@gmail.com⁩ ⁧#الإمارات_اليوم⁩ ⁧#خليك_بالبيت pic.twitter.com/W2KjtlqamB — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) April 14, 2020

مشاركات بعض الأطفال أثناء فترة العزل المنزلي.

أنتم أيضاً يمكنكم مشاركتنا تجاربكم وتجارب أطفالكم عبر مقطع فيديو يوضح كيف تقضي فترة العزل المنزلي ويمكن أن تنصح الجميع بفعله، يمكنكم ارسال لقطات حية من داخل منزلكم،فقط ارسل مشاركتك عبر 1971ey@gmail.com #الإمارات_اليوم #ملتزمون_ياوطن pic.twitter.com/Sz1FxVvzCb — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) April 8, 2020

مشاركات بعض الأطفال أثناء فترة العزل المنزلي.

أنتم أيضاً يمكنكم مشاركتنا تجاربكم وتجارب أطفالكم عبر مقطع فيديو يوضح كيف تقضي فترة العزل المنزلي ويمكن أن تنصح الجميع بفعله، يمكنكم ارسال لقطات حية من داخل منزلكم،فقط ارسل مشاركتك عبر 1971ey@gmail.com #الإمارات_اليوم #ملتزمون_ياوطن pic.twitter.com/Sz1FxVvzCb — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) April 8, 2020

أنتم أيضاً يمكنكم مشاركتنا تجاربكم وتجارب أطفالكم عبر مقطع فيديو يوضح كيف تقضي فترة العزل المنزلي ويمكن أن تنصح الجميع بفعله.. يمكنكم ارسال لقطات حية من داخل منزلكم، وسنقوم ببث مشاركاتكم من خلال منصات التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، "تويتر"، "انستغرام"، بما يتوافق مع قواعد النشر.

يرجى ارسال المقاطع المصورة عبر البريد الإلكتروني لصحيفة "الإمارات اليوم" 1971ey@gmail.com.

كما نرجو ذكر اسم صاحب المقطع باللغة العربية.

ملاحظة: يمكن مشاركة الكبار والأطفال/ كما يمكن أن يحتوي المقطع على نصيحة أو فكرة جديدة تفيد الآخرين.