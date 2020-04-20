مسن يستعين برافعة للتحدث مع زوجته

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم



حرمت القيود الاجتماعية الأمريكي نيك أفتجيس (88 عاماً)، من زيارة زوجته التي تعيش في دار رعاية للمسنين، بسبب الحظر المفروض عليهما، وهو ما دعاه لاستئجار رافعة؛ لاستخدامها للتكلم مع زوجته في دار المسنين.

الثنائي المحب، مر على زواجهما 61 عاماً، واحتاجت الزوجة إلى الانتقال إلى دار رعاية، في العام الماضي، ومنذ ذلك الحين كان نيك يزورها كل يوم، قبل فرض الحجر الصحي، لكن الوضع تغير بعد «كورونا».

إذ منع مسؤولو دار الرعاية نيك من زيارة زوجته بسبب تفشي فيروس «كورونا»؛ لتقليل احتمالية الإصابة داخل الدار، بحسب صحيفة «نيويورك بوست».

أقارب نيك، لاحظوا مدى اشتياقه ورغبته في زيارة زوجته والتكلم معها، وسأل ابنه كريس أصدقاءه على «فيسبوك» ما إذا كان بإمكان أي شخص مساعدته واستعارة رافعة، ووافق زميله السابق في المدرسة على المساعدة، ثم ذهب كريس إلى دار الرعاية، واتفق مع الإدارة على اللقاء الخاص بين الزوجين. وفقاً لسبوتنيك.

وفي اليوم التالي، صعد نيك إلى نافذة زوجته، وتمكن من التحدث إليها، وقال الرجل: «تزوجنا منذ 61 عاماً، لكننا نحب بعضنا تماماً كما لو أننا تزوجنا للتوّ».