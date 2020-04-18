خطوات تحفظ سيارتك من الأعطال في فترات الحظر الطويلة

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

عرض موقع «أوتو كار» بعض الطرق، للحفاظ على المركبة بالشكل الآمن، خلال فترات الحظر الطويلة في مواجهة فيروس كورونا، وكانت كما يلي:

ركن السيارة بالمرآب أو تغطيتها:

إذا كان لمالك السيارة مرآب خاص بسيارته في المنزل، فمن الأفضل إخلاء بعض المساحة لركنها فيها حتى لا تكون عرضة لعوامل الجو، مثل: الحرارة أو الرطوبة، أو أن تصبح مغطاة بطبقة كثيفة من الأتربة والغبار والأوساخ وفضلات الطيور.

وإذا لم يكن هناك مرآب للسيارة، فيمكن شراء غطاء للمركبة لحماية الطلاء الخارجي لها وضمان عدم اتساخها، مع الحرص على تنظيفها جيداً قبل تغطيتها لمنع أي مواد عالقة من إتلاف الطلاء.

كما يتعين على أصحاب السيارات ترك إحدى النوافذ مفتوحة قليلاً، لمنع تشكل العفن في الداخل، لكن ينبغي الحذر في هذه الحالة، حيث يفضل ألا تسمح فتحات النوافذ للحشرات والطيور الصغيرة بدخول السيارة وتكوين الأعشاش فيها.

الفرامل والإطارات:

من النصائح التي يقدمها الخبراء، والمرتبطة بالفرامل والإطارات، وجوب إيقاف السيارة بشكل مثالي على أرض مستوية، والتأكد من أن فرامل اليد غير مفعلة كي لا تتآكل مع مرور الزمن.

ومن الجدير بالذكر، أيضاً، أن أقراص المكابح تتآكل بسرعة عندما لا تكون قيد الاستخدام، لذا ينبغي التأكد دائماً من قدرتها على العمل عند إعادة تشغيل السيارة.

كما يفضل رفع السيارة عن الأرض بمجموعة من حوامل المركبة، الأمر الذي يساعد في حماية الإطارات، ويمنع تكون بقع مسطحة عليها.

البطارية:

من المعروف أن ترك السيارة دون تشغيل لفترة طويلة يؤدي إلى هلاك البطارية، نتيجة استمرار عمل أنظمة السيارة حتى أثناء وضعية إيقاف التشغيل، إذ يؤدي ذلك إلى نفاد شحنها بشكل كامل وبالتالي تعرضها للتلف، ما يضطر السائق إلى استبدالها ودفع ثمن بطارية جديدة، لذلك يفضل القيام ببعض الخطوات الاحترازية كفصل البطارية، الأمر الذي يحفظ عمرها ويجعلها تدوم لفترة أطول.

وينبغي التحقق من إيقاف أي أنظمة كهربائية وعدم تركها قيد التشغيل، لأنها ستستهلك طاقة البطارية بسرعة، لذا يجب إطفاء جميع الأضواء على سبيل المثال.

الزيوت:

إن استمرت فترة ركن السيارة لشهور عدة، يتوجب تغيير الزيوت بسبب تغير كثافتها ولزوجتها بمرور الوقت، إذ إن زيت المحرك يحتوي على مواد كيميائية وإضافات يمكن أن تتلف المكونات الميكانيكية للسيارة مع مرور الوقت، لذا من الأفضل استبدالها بزيوت جديدة.

الوقود:

قد يبدو هذا الأمر غريباً، لكن الوقود له تاريخ صلاحية، وتستطيع السيارة «الاستيقاظ» بعد سبات طويل على وقود قد تجاوز أفضل حالاته بسبب العوامل الجوية، وهنا يفضل ملء خزان الوقود في السيارة بالكامل لمنع تراكم الهواء والرطوبة داخل الخزان وإطالة عمر الوقود، كما يمكن إضافة مواد مثبتة للوقود من أجل إطالة عمر استخدامه وعدم انتهاء صلاحيته، لمدة قد تصل إلى 12 شهراً.

وعندما يحين وقت القيادة، أخيراً، مرة أخرى، يجب التأكد من فحص خطوط الوقود والصمامات، بحثاً عن أي آثار للجفاف أو التآكل.

قيادة المركبة بعد انتهاء الإغلاق:

إذا اتخذ المرء جميع الاحتياطات اللازمة، فيجب أن تكون السيارة جاهزة للاستخدام بمجرد انتهاء فترة الإغلاق، لكن لابد من التأكد من سلامة المركبة مرة أخرى، بغية الاستخدام المنتظم لها بعد السماح بالتنقل بالمركبات مجدداً، ويفضل دائماً غسل المركبة لإزالة الغبار والأتربة، واختبار الفرامل، والتحقق من السوائل والزيوت قبل قيادة المركبة مجدداً.