امرأة تكشف عن أعراض عصبية غريبة شهدتها أثناء تعافيها من "كورونا"!

المصدر: موقع الإمارات اليوم

وصفت امرأة شرق لوثيان في اسكتلندا، أصيبت بفيروس كورونا، أعراضا عصبية غريبة عانت منها أثناء التعافي، وذلك كما ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية.

واجتازت تريسي بيني، أسوأ نوبة لها في مرحلة الإصابة بـ Covid-19، بعد 4 أسابيع من إصابتها بالمرض.

وكشفت تريسي بيني أنها بدأت تعاني من أعراض تصفها بـ "ضعف التركيز".

وكتبت تريسي بيني في منشور لها عبر صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي "فويس بوك": "أنا الآن في الأسبوع الرابع وممتنة جداً لعدم دخول المستشفى. الشيء الوحيد الذي أردت السؤال عنه، هو ما إذا عانى أي شخص من أعراض عصبية؟. أواجه مشكلة في وصفها، لكني أتلقى حلقات متكررة مما يبدو أنه خلل عصبي في الدماغ - أفقد كل التركيز، ويحدث ذلك غالبا عندما أجلس أو أقف. إنه أمر مزعج حقا".

وأجاب فرد عبر منشورها أنه شهد معاناة من هذا الإحساس أيضا، وكُتب: "نعم، أعرف ما تعنيه".

ويمكن أن تكون تريسي تعاني من إحساس أشار إليه الآخرون باسم "التعب العقلي" أو "ضباب الدماغ".

ووجدت دراسة أجرتها منظمة الصحة العالمية، شملت 55924 مريضا يعانون من حالات مؤكدة مختبريا من فيروس كورونا، أن 38.1٪ أبلغوا عن تعب من نوع ما.