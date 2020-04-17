ترك عمله بسبب "كورونا" فأصبح مليونيراً في استراليا!

المصدر: موقع الإمارات اليوم

تسبب انتشار فيروس "كورونا" لرجل استرالي في فقدان عمله كغيره من الكثير الذين قامت شركاتهم بتسريحهم اثر الظروف الراهنة التي يمر بها العالم.

وقرر الرجل الذي يسكن مدينة أديلايد الأسترالية أن يشتري بطاقة يانصيب بعد أن وجد نفسه عاطلاً عن العمل، وذلك كما ذكرت صحيفة "ديلي ستار".

وفوجئ الرجل أثناء مراجعته لحسابه أن البطاقة التي اشتراها ربحت بمبلغ 3 ملايين دولار.

وقال الرجل للصحيفة إنه يخطط لشراء منازل بهذا المبلغ.

يذكر أن تفشي فيروس "كورونا" في مختلف أنحاء العالم تسبب في فقدان مئات الآلاف لوظائهم، بعد أن أغلق عدد كبيراً من المؤسسات والمصانع أبوابها في إطار الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها لمنع تفشي فيروس كورونا.