تستيقظ لتجد نفسها "جثة" في مشرحة بباراغواي!

المصدر: ترجمة مروة سليم

فوجئ العاملون في عيادة خاصة بمدينة باراغواي، بامرأة زعم الأطباء وفاتها أنها لازالت على قد الحياة، وذلك كما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأضافت الصحيفة أن المرأة التي أعلن عن وفاتها، استيقظت أثناء وجودها في كيس الجثة بعد نقلها إلى المشرحة.

ولاحظ العاملون في دار الجنازة أن غلاديس رودريغيز دي دوارتي، 46 عاماً، تتحرك بينما كانت مستلقية في المشرحة.

وكانت دي دوارتي قد نُقلت إلى العيادة السبت ىالماضي بسبب مشاكل في ضغط الدم. لكن الأطباء أعلنوا صباح أمس وفاتها.

ومُنحت الأسرة شهادة وفاة، جاء فيها أن السرطان هو سبب الوفاة. ثم جاء متعهدو الدفن وأخذوا ما اعتُقد أنها جثة.

وبمجرد عودتهم إلى المشرحة، أدركوا أن غلاديس ما تزال على قيد الحياة بالفعل، وفقا لتقرير الشرطة.

وأوضحت "ديلي ميل" أن زوج دي دوارتي، ماكسيمينو دوارتي فيريرا، تقدم بشكوى ضد الطبيب، زاعما أنه لم يعد يريد علاجها، لذلك قرر إعلان وفاتها.

ونقلت أسرة دي دوارتي المريضة للعلاج في العناية المركزة في المستشفى، بعد نقلها أولا من المشرحة إلى معهد الضمان الاجتماعي، حيث أكد الأطباء أن حالتها مستقرة.

من جانبه أوضح الطبيب أن المريضة لم يكن لديها نبض يوم السبت الماضي، ولم تعد الرئتان نشطتين.مضيفاً أنه حاول إفاقتها لكن دون جدوى.

واقترح الطبيب أن دي دوارتي ربما عانت من التخشّب، وهي حالة يصاب بها الجسم حيث تبطئ وظائفه الحيوية مثل التنفس.