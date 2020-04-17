لم تتمكن من رؤية والدتها بسبب "كورونا" فودعتها برسالة مؤثرة

المصدر: موقع الإمارات اليوم

ودعت امرأة بريطانية والدتها قبل رحيلها اثر اصابتها بفيروس كورونا المستجد، في احدى المستشفيات ببريطانيا، برسالة مؤثرة حيث لم تتمكن من رؤيتها منذ احتجازها، وحتى توفت اثر مضاعفات المرض.

وتولت ممرضة بالمستشفى قراءة الرسالة للمريضة التي توفت قبل يومين، حيث قالت الإبنة لوالدتها في الرسالة.

"أمي. آسفة جدا لأنني لا أستطيع أن أكون معك الآن. لكن لا تجزعي، ستلتقين بأبي الراحل".

وأضافت: "أنا متأكدة أن والدي كان ينتظرك منذ فترة طويلة لتكوني برفقته. أود أن أعلمك فقط كم أنت إنسانة محبوبة".

وتابعت: "أنت أفضل أم على الإطلاق. تعملت منك، وبناتي سيصحبن أفضل أمهات بفضلك أيضاً. سوف أفتقدك كثيراً يا حبيبتي. حان الوقت لأن ترقدي بسلام".

وكانت السلطات البريطانية قد أعلنت أنها ستمنح "حق الوداع" لأقارب المرضى المهددين بفقدان حياتهم بسبب فيروس كورونا، مشيرة إلى إمكانية استخدام وسائل تواصل عن بعد مثل خدمة "سكايب"، ومواقع التواصل الاجتماعي.