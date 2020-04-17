72 أسرة في الحجر الصحي بالهند.. والسبب "بيتزا"!

المصدر: موقع الإمارات اليوم

دخلت 72 أسرة في حالة من الهلع بعد اكتشاف اصابة عامل توصيل "بيتزا" بفيروس "كورونا"، خشية أن يكونوا قد تلقوا العدوى، وذلك كا ذكرت شبكة "آي إيه إن إس" الإخبارية الهندية.

وكان العامل يتولى توصيل طلبات البيتزا لأحد سلاسل المطاعم الشهيرة في منطقة مالفيا ناجار جنوبي العاصمة الهندية دلهي، وقد ثبتت إصابته بالفيروس ما أدى إلى اتخاذ إجراءات فورية لضمان عدم تفشيه.

وخضع جميع العاملين في المطعم لفحوصات كورونا، وجاءت نتائج جميعهم سلبية حتى الآن.

أما البيوت التي تولى ذلك الفرع توصيل الطلبات لها، فتم تتبعها جميعا ليتضح أن عدد الأسر التي حصلت على البيتزا من هناك بلغ 72.

وأرغمت السلطات جميع الأسر التي تقطن في تلك المنازل على الخضوع للحجر الصحي المنزلي.