الكثير من التمارين الرياضية أثناء الحجر المنزلي مضر

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

حذر اختصاصي في الرياضة والعلوم الصحية من جامعة ليفربول هوب من أن ممارسة التدريبات اليراضية بكثرة أثناء فترة الحجر الصحي تعيق عمل نظام المناعة وقد تعرض الجسم لخطر الإصابات المؤلمة، وفقا لما جاء في موقع “ديلي ميل” البريطاني.

فمع إغلاق الصالات الرياضية وممارسة التمارين الرياضية في المنزل، نصح الخبراء بعدم المبالغة لأن ممارستها بعد انقطاع قد يعرض الجسم لإصابات مؤلمة أو لتغييرات في الجهاز المناعي للفيروسات.

وتكمن العلاقة وراء القيام بالتمارين الرياضية والمناعة في التفاعل المعقد بين خلايا متعددة تسمى الغلوبيولين المناعية، والمعروفة أيضا بالأجسام المضادة، والتي تتعزز وتقوى بالتمارين الرياضية.

إلا أن التمارين الرياضية لساعات طويلة يمكن أن يحدث مفعولا عكسيا وهو مايعرف بكبت المناعة.

وأظهرت الأبحاث الأخيرة أن مستويات الغلوبيولين المناعي والخلايا الليمفاوية المختلفة كانت أقل بعد القيام بالتمارين القوية.