الإعدام لعامل قتل أطفاله بعصا خشبية في الإسكندرية

المصدر: مروة سليم - دبي

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، أمس، عامل، بالإعدام شنقاً لإدانته بقتل أبنائه الـ3 والشروع في قتل زوجته، في مدينة الإسكندرية، وذلك كما ذكرت صحيفة الشروق المصرية عبر موقعها الإلكتروني.

تعود وقائع القضية إلى تلقي مديرية أمن الإسكندرية، إخطاراً من قسم شرطة ثانِ الرمل، حول قتل شخص، أطفاله الـ3 وأصاب زوجته، ربة منزل، داخل منزلهم.

وكشفت تحريات المباحث عن أن المتهم قد قام بتكبيل أبنائه "12 سنة و7 سنوات و5 سنوات"، بالحبال ثم تعديه عليهم بالضرب بعصا خشبية، حتى فارقوا الحياة، متأثرين بإصابتهم بتهشم في الجمجمة، وعند تدخل الزوجة، انهال عليها بالضرب، وأصابها بجروح بالرأس وكسر في الجمجمة.

وأقر المتهم أنه كان تحت تأثير تعاطي الأقراص المخدرة، وأنه كان يمر بحالة نفسية سيئة اثر شكه في سلوك زوجته.