العثور على بقايا جثة طفل مغدور في جوف تمساح بأندونيسيا

المصدر: موقع الإمارات اليوم

عثرت الشرطة الإندونيسية على بقايا جثة طفل كانت تبحث عنه في إقليم مالوكو، في بطن تمساح التهمه بعد أن انقض عليه وخطفه، وذلك كما ذكرت وكالة أنباء "انتارا" الاندونيسية.

وأطلقت الشرطة النار على التمساح الذي يبلغ طوله أربعة أمتار بعد الاشتباه به، حيث لاحظوا وجوده بالقرب من المكان الذي اختفى فيه الطفل فجأة.

وقالت الشرطة إن الصبي الذي كان يبلغ من العمر ست سنوات قد توجه إلى النهر مع أصدقائه لممارسة هواية السباحة، لكن عندما غادر الأطفال الآخرون النهر، اكتشفوا بعد بضع دقائق أن رفيقهم قد اختفى.

وبعد أن عجزوا عن العثور عليه، أبلغوا أهله وسكان القرية، لكنهم لم يتمكنوا من العثور عليه، ثم حضرت الشرطة وأطلقت النار على التمساح من مدفع رشاش، وعند شقه عثرت في بطنه على بقايا الطفل الذي كان قد التهمه للتو فجمعوها وأعطوها لوالدي الطفل المغدور لدفنها.

يذكر أن هذا النوع من التماسيح المخطط على شكل الحمار الوحشي أحد أكبر الحيوانات المفترسة على هذا الكوكب، حيث يصل طول ذكور هذه الأنواع إلى سبعة أمتار ويمكن أن يصل وزنها إلى طنين. وهي تتواجد على الساحل الشرقي للهند، وفي العديد من بلدان جنوب شرق آسيا، وفي بابوا غينيا الجديدة، وفي شمال أستراليا. وتضع بيضها سنويا من مارس إلى أغسطس.