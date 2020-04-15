تضع مولودتها أثناء غيبوبة "كورونا" في أميركا

المصدر: موقع الإمارات اليوم

وضعت سيدة أميركية طفلتها أثناء دخولها في عيبوبة اثر اصابتها بفيروس "كورونا" في مارس الماضي.

وتمكن الأطباء من إجراء عملية توليد للأم رغم أنها في حالة غيبوبة.

وكانت أنغيلا بريماشينكو، 27 عاماً، من مدينة فانكوفر بولاية واشنطن، قد أدخلت إلى المستشفى وهي حامل في الشهر الثامن، بعد اصابتها بفيوس "كورونا".

لكن حالتها تدهورت حتى دخلت في غيبوبة، حيث اضطر الأطباء أن يضعوها على جهاز التنفس الاصطناعي.

ولحسن الحظ جاءت نتيجة فحص المولودة الجديدة الخاص بكورونا سلبية، كما أنها وضعت بعيداً عن أمها بشكل مؤقت من أجل حمايتها من العدوى.