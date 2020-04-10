القبض على 3 أشخاص بثوا فيديوهات لتقطيع المخدرات عبر "فيس بوك" في مصر

المصدر: مروة سليم - دبي

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 3 أشخاص اثر بثهم مقطع فيديو لتقطيع "الماريغوانا" في منزل أحدهم بمحافظة الدقهلية شمال القاهرة، وذلك كما ذكرت صحيفة "الشروق" المصرية عبر موقعها الإلكتروني، صباح اليوم.

وعثر رجال الشرطة على 2,5 كيلوغرام لمخدر الـ "الماريغونا"، وسلاحين ناريين، أثناء اقاء القبض علة اثنين من المتهمين، فيما تمكن الثالث من الهرب.

وكان بعد رواد مواقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، قد تداولوا مقطع فيديو عبر "فيس بوك" لبعض الأشخاص أثناء قيامهم بتقطيع "نبات الماريغونا" المخدر بأحد المنازل فتم ضبطهم.