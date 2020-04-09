إعصار يكشف غابة تحت الماء تحوي خزاناً محتملاً لأدوية السرطان ومضادات الآلام

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

عثر باحثون على غابة قديمة تحت الماء عمرها 60 ألف عام قرب خليج المكسيك، قرابة سواحل ألاباما، ويعتقد أنها لأشجار من السرو، وفق تقرير نشره موقع "سي إن إن".

العلماء الذين يمثلون فريقاً مشتركاً من جامعة نورث إيسترين وجامعة يوتا، يعتقدون أنها تحمل أسراراً عديدة، ربما تفتح الأبواب لاكتشافات جديدة في عالم الأدوية، خصوصاً في ظل النظام الإيكولوجي الذي استطاعت هذه الأشجار بناءه تحت الماء منذ آلاف السنوات.



ووفقاً للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي الأميركية، التي نشرت مقالاً عن هذه الغابة، الأسبوع الماضي، لم يمسَّ أحد هذه الغابة القديمة منذ آلاف السنين.

لكن في عام 2004، ضرب إعصار "إيفان"ساحل الخليج الأميركي، وكسح قاع البحر، والمواد المترسبة التي أبقت الغابة مدفونة.

وفي ديسمبرالماضي، انطلق فريق من العلماء من جامعة نورث إيسترن وجامعة يوتا في رحلة استكشافية، ممولة من الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي الأميركية، للغوص في المياه وإحضار قطع من الخشب لدراستها في المعامل.

وعلى الرغم من أن الخشب عمره 60 ألف عام، فإنه لايزال محتفظاً بحالة جيدة لأنه دُفِن تحت طبقات من الرواسب منعت الأوكسجين من الوصول إليه وتحليله.

أستاذ علوم البحار والبيئة في جامعة نورث إيسترن، بريان هيلموت، قال "إن رحلتنا للغوص في الأعماق لم تكن تخلو من مخاطر أسماك القرش، لكن الوصول إلى هذه الأشجار تحت الماء جعلنا في حالة رهبة ودهشة".

ويطمح العلماء، في المرحلة الثانية من أبحاثهم، إلى جعل روبوتات تغوص إلى القاع في منطقة هذه الغابة، وبناء صورة ثلاثية الأبعاد لما تحت الماء بصورة أفضل.

خزان محتمل للأدوية

أَنتجت ديدان السفن من الخشب القديم 100 سلالة من البكتيريا، العديد منها جديد، بينما يعمل الباحثون على تحديد تسلسل الحمض النووي الخاص بـ12 سلالة بكتيرية منها، لتقييم قدرتها على صنع أدوية علاجية جديدة.

وتقول مارغو هايغود أيضاً: “فحصنا مضادات الميكروبات والنشاط العصبي الذي يميل نحو مسكنات الألم، وكذلك الأدوية المضادة للسرطان”.

وتضيف: "لم نكن نعمل على الأدوية المضادة للفيروسات في السابق، لكن في الوقت الحالي يتجه القسم، الذي أعمل به في جامعة يوتا، إلى تضمين الاختبارات الفيروسية في البرنامج".

وعلى الرغم من أنَّ جائحة فيروس كورونا المستجد أوقفت أي نشاطات غوص مستقبلية عند موقع الغابة القديمة، قالت هايغود إنها ستُواصل مع فريق العلماء دراسة العينات التي استخرجوها من الموقع، ويأملون نشر النتائج في غضون عام.