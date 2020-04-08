بالفيديو.. مشاركات بعض الأطفال أثناء فترة العزل المنزلي.. شاركونا تجاربكم بالفيديو والصور

لأننا معكم أينما كنتم.. يقدم موقع الإمارات اليوم مشاركات المتابعين أثناء فترة العزل المنزلي.
مشاركات بعض الأطفال أثناء فترة العزل المنزلي.— الإمارات اليوم (@emaratalyoum) April 8, 2020
أنتم أيضاً يمكنكم مشاركتنا تجاربكم وتجارب أطفالكم عبر مقطع فيديو يوضح كيف تقضي فترة العزل المنزلي ويمكن أن تنصح الجميع بفعله، يمكنكم ارسال لقطات حية من داخل منزلكم،فقط ارسل مشاركتك عبر 1971ey@gmail.com #الإمارات_اليوم #ملتزمون_ياوطن pic.twitter.com/Sz1FxVvzCb
مشاركات بعض الأطفال أثناء فترة العزل المنزلي.— الإمارات اليوم (@emaratalyoum) April 8, 2020
أنتم أيضاً يمكنكم مشاركتنا تجاربكم وتجارب أطفالكم عبر مقطع فيديو يوضح كيف تقضي فترة العزل المنزلي ويمكن أن تنصح الجميع بفعله، يمكنكم ارسال لقطات حية من داخل منزلكم،فقط ارسل مشاركتك عبر 1971ey@gmail.com #الإمارات_اليوم #ملتزمون_ياوطن pic.twitter.com/ECj0drQruZ
أنتم أيضاً يمكنكم مشاركتنا تجاربكم وتجارب أطفالكم عبر مقطع فيديو يوضح كيف تقضي فترة العزل المنزلي ويمكن أن تنصح الجميع بفعله.. يمكنكم ارسال لقطات حية من داخل منزلكم، وسنقوم ببث مشاركاتكم من خلال منصات التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، "تويتر"، "انستغرام"، بما يتوافق مع قواعد النشر.
يرجى ارسال المقاطع المصورة والصور عبر البريد الإلكتروني لصحيفة "الإمارات اليوم" 1971ey@gmail.com.
كما نرجو ذكر اسم صاحب الفيديو أو الصور باللغة العربية.