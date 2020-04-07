سكان باريس يصدمون بحرمانهم من عادة يومية مهمة في حياتهم

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

تفاجأ سكان العاصمة الفرنسية باريس، اليوم، بحظر السلطات ممارسة الرياضة خارج المنزل خلال النهار، في ظل استمرار حملة مكافحة انتشار فيروس كورونا في البلاد.

الباريسيون اعتبروا الأمر صدمة كبيرة، كونهم معتادون منذ زمن بعيد على ممارسة الرياضة بالهواء الطلق في ساعات النهار كجزء من حياتهم اليومية، خاصة أنهم ملتزمون بالتباعد الجسدي، والرياضة الفردية.

وقالت عمدة باريس، آن إيدالغو، إن الإجراء الجديد سوف يسمح بممارسة الناس للرياضة في الوقت الذي تكون فيه الشوارع في ذروة هدوئها.

ويسري مفعول الحظر ما بين الساعة العاشرة صباحا والسابعة مساء بالتوقيت المحلي، ابتداء من نهار غدٍ الأربعاء، حسب موقع "بي بي سي".

وكانت الرياضة النهارية ضمن الأنشطة المسموح بها، قبل اليوم، ولكنها تحتاج لتصريح يشبه تصريح الخروج للتسوق، وقد حرص الباريسيون على حمل هذا التصريح للحفاظ على عادتهم اليومية، إلا أنه لم يعد معمولاً به بعد اليوم.