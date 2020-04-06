شاركونا تجاربكم بالصور والفيديو أثناء العزل المنزلي

لأننا معكم أينما كنتم..

شاركونا وأرسلوا لأحبائكم من خلالنا مقاطع فيديو وصور لتجاربكم أثناء فترات العزل المنزلي.

وسيقوم موقع الإمارات اليوم ببث مشاركاتكم من خلال منصات التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، "تويتر"، "انستغرام"، بما يتوافق مع قواعد النشر.

يرجى ارسال المقاطع المصورة والصور عبر البريد الإلكتروني لصحيفة "الإمارات اليوم" 1971ey@gmail.com.

لأننا معكم أينما كنتم، شاركونا وارسلوا لأحبائكم من خلالنا مقاطع فيديو وصوراً عن تجاربكم في العزل المنزلي..

وسنقوم بنشرها عبر فيس بوك، تويتر، انستغرام، بما يتوافق مع قواعد النشر.

يمكنكم ارسال تجاربكم عبر 1971ey@gmail.com #الإمارات_اليوم #خلك_في_البيت #ملتزمون_يا_وطن pic.twitter.com/HuW52dxpoP