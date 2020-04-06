    شاركونا تجاربكم بالصور والفيديو أثناء العزل المنزلي

    المصدر:
    • مروة سليم - دبي
    التاريخ:

    لأننا معكم أينما كنتم..

    شاركونا وأرسلوا لأحبائكم من خلالنا مقاطع فيديو وصور لتجاربكم أثناء فترات العزل المنزلي.

    وسيقوم موقع الإمارات اليوم ببث مشاركاتكم من خلال منصات التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، "تويتر"، "انستغرام"، بما يتوافق مع قواعد النشر.

    يرجى ارسال المقاطع المصورة والصور عبر البريد الإلكتروني لصحيفة "الإمارات اليوم" 1971ey@gmail.com.

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