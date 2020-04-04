إصابة مذيعة أميركية "شهيرة" بفيروس كورونا

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أصيبت مذيعة شبكة "سي إن إن" الأميركية، بروك بالدوين بفيروس كورونا، أمس، حيث جاءت نتائجها ايجابية بعد أن عانت ارتفاع في درجة الحرارة ورعشة وآلام.

وقالت بالدوين عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي "انستغرام": كنت أتبع مبدأ التباعد الشخصي وأنفذ كل النصائح لكنه تمكن مني رغم ذلك".

وأضافت أنها قامت بالكشف بعد أن تعرضت لارتفاع في درجة الحرارة ورعشة وآلام.

وتعتبر بالدوين ثاني اعلامية بشبكة "سي إن إن" الأميركية، تصاب بالفيروس، حيث أعلنت الشبكة عن وفاة مراسلتها ماريا ميركادر (54 عاما) بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، في أحد مستشفيات نيويورك نهاية شهر فبراير الماضي.

وذكرت وسائل إعلام أميركية أن ميركادر خضعت في وقت سابق لعلاج وعمليات جراحية عديدة بعد إصابتها بالسرطان، ما جعلها أكثر عرضة لمضاعفات الإصابة بفيروس كورونا.

يذكر أن عدد الإصابات في أميركا تخطى الـ 270 حالة، كما تم تسجيل 7406 حالات وفاة جراء الفيروس.