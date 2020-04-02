نصائح للحفاظ على الطعام طازجاً في الثلاجة لمدة أطول

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

الجميع يحاول التعامل مع الطعام باقتصاد في ظروف العزل الصحي، وهناك بعض النصائح، التي نشرتها صحيفة "ذي تايمز"، للحفاظ على الخضراوات والفواكه مدة أطول.



درجة حرارة الثلاجة



ويجب أن تراوح درجة حرارة الثلاجة بين صفر و5 درجات مئوية، أما درجة حرارة الفريزر فمن الأفضل أن تراوح بين -18 و-20 درجة مئوية، كما يجب الانتباه وعدم ترك باب الثلاجة مفتوحاً، خصيصاً بعد العودة من التسوق، فالهواء الحار يقلل من مدة صلاحية الطعام.



التخلص من كيس الخس



قالت أستاذة في معهد الطهي "Good Housekeeping Institute"، شير لو، للحفاظ على الخس لمدة أطول عليك التخلص من الكيس وفرد أوراقه وتركها لتنقع في وعاء من الماء البارد لبضع ساعات ومن ثم التخلص من الماء الزائد، وانشر أوراق الخس على منشفة قبل وضعها في علبة تخزين طعام وحفظها في الثلاجة.



إبقاء الأعشاب رطبة



وأشارت مستشارة الطعام جاستين باتيسون، إلى أن الأعشاب تحتاج إلى الهواء الطلق وبعض الرطوبة لذا يمكن لفها في ورق المطبخ الرطب، وقم بتبريد الأعشاب باستثناء الريحان، الذي يحتفظ بشكل أفضل في درجة حرارة الغرفة، في وعاء من الماء.



وتوصي باتيسون بتجميد الخضراوات التي تعتقد أنك لن تأكلها خلال أيام، لكن يجب وضع الخضار والفواكه المقطعة في وعاء محكم الإغلاق.



غسل التوت بالخل



وللحفاظ على التوت عليك غسله في الماء والخل (النسبة: ثلثا الوعاء ماء وثلث خل)، ثم اتركه يجف على ورق المطبخ وبعدها احفظه في الثلاجة في وعاء مبطن بورق المطبخ دون إغلاقه للسماح بمرور أي رطوبة. يخفض الخل مستوى تكاثر البكتيريا والعفن إلى الحد الأدنى.



أما الجزر فيمكن إبقاؤه في كيسه وحفظه في الثلاجة لمدة أسبوعين على الأقل.



فصل الفاكهة والخضار



سوف يسرع غاز الإيثيلين الذي تطلقه بعض الفواكه من عملية إنضاج المنتجات الأخرى المخزنة بالقرب منه،لذا ابق الفواكه بما في ذلك الموز والأفوكادو والكمثرى، بعيداً عن المنتجات الأخرى.



ويمكنك أن تحفظ الموز في درجة حرارة الغرفة حتى ينضج، ثم ضعه في الثلاجة للحفاظ عليه طازجاً لبضعة أيام أخرى.