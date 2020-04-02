يقتل ابنته ويقطع جثمانها لأجزاء في الإسكندرية

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أقدم عامل على قتل نجلته وتقطيع جثتها لأجزاء، ثم وضعها داخل أكياس وألقاها في صندوق قمامة، أمام احدى قاعات الأفراح بمحافظة الإسكندرية.

وتلقت مديرية أم الإسكندرية بلاغاً بالحادث الذي وقع الشهر الماضي لشك المتهم في سلوك ابنته، حيث كانت تقطن معه عقب انفصالها شفهياً عن زوجها الثاني، فقرر الانتقام منها، حيث خنقها بوسادة السرير حتى فارقت الحياة.

وأفادت التحريات أن المتهم استعان بعدها بمنشار وسكين كبير وقطع جسدها لأجزاء للتخلص منها، حيث ألقى بها في القمامة، ثم أحتفظ برأسها لعدة أيام داخل الثلاجة، حتى لا يتعرف أحد على هويتها.

واعترف المتهم بالواقعة أمام النيابة التي أحالته لمحكمة الجنيات.