مواقف محرجة تظهر من خلال العمل في المنزل

المصدر: موقع الإمارات اليوم

تعرض بعض الموظفين إلى مواقف محرجة أثناء عملهم من المنزل بعد أن اعتمدت مؤسساتهم نموذج "العمل من المنزل".

وتعرضت المراسلة التلفزيونية جيسكا لانغ في ولاية فلوريدا، إلى موقف محرج عندما كانت على الهواء، حيث ظهر والدها أثناء محاولته ارتداء قميصه.

ووقعت موظفة تعيش في الولايات المتحدة في خطئ أثناء عملها حيث غفلت عن إغلاق الكاميرا أثناء عملها الذي كان عبر الفيديو بحيث يشاهد كل واحد الآخر، وقامت بالأعمال المنزلية دون أن تدرك أن نظام الدائرة التلفزيوني كان مفتوحاً طيلة الوقت.

وتداول بعض رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لامرأة من المكسيك كانت تشارك في مؤتمر عن طريق الفيديو، عندما ظهر زوجها بملابس المنزل، وعندما أدرك أن زوجته في بث مباشر ارتبك واصطدم بالحائط.