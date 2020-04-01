تقدير عربي لحديث محمد بن زايد عن وفاء المقيمين.. ومغردون: «قلبه بحجم الكون»

المصدر: فراس النعسان - دبي

شهد موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، خلال الـ 12 ساعة الماضية، تفاعلاً كبيراً من كل فئات المجتمع العربي، مع حديث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حول تأثره بوفاء وولاء المقيمين في الإمارات للدولة، وقيامهم بترديد النشيد الوطني بشكل عفوي عقب دخول فترة برنامج التعقيم الوطني.

وقال مغردون إن حديث قائد ملهم لشعبه بهذه الطريقة يشحذ الهمم، ويعطي كل سكان الإمارات دافعاً قوياً ليبقوا صفاً واحداً في مواجهة الأوقات الصعبة التي تمر فيها الدولة لمحاربة فيروس كورونا.

وقد ازدحم "تويتر" بالتغريدات حول الموضوع، وبقيت هذه التغريدات في الصدارة "ترند" حتى ساعة مبكرة من صباح اليوم، ولم يتوقف المغردون العرب عن تداول، وإعادة نشر، فيديو صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد وهو يقول: "نعتز بأخوتنا المقيمين الذين نسعد بهم على أرضنا.. قمة الوفاء حين نراهم يرددون النشيد الوطني الإماراتي في هذا الوقت الصعب.. نحن محظوظون بالجميع في وطننا.. وبمشيئة الله سنتجاوز معا هذه المرحلة".

واعتبر عدد من المغردين في المنطقة أن ما يدفع سكان الإمارات إلى الوفاء للدولة، والتعامل معها على أنها الوطن الحقيقي لهم، هو القلب الكبير الذي يحتضن الجميع في الإمارات، وهو "قلب قائد إنسان بحجم الكون".

كيف وصف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد مشهد ترديد المقيمين للنشيد الوطني الإماراتي.. وكيف أثر في سموّه هذا الموقف ؟#شكرا_محمد_بن_زايد #الدار_بخير #الإمارات_اليوم pic.twitter.com/oe6DgdkWqe — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) March 31, 2020