كل متى يجب تعقيم "لوحة المفاتيح" أثناء العمل من المنزل؟

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

يعمل ملايين الأشخاص من المنزل في الوقت الراهن بعد قرارات العزل المنزلي التي اتخذتها أغلب دول العالم، للمساعدة في وقف انتشار فيروس كورونا المستجد.

والعمل من المنزل يحتم علينا التعامل مع أجهزة الكمبيوتر دائما، وتعتبر لوحة المفاتيح من الاسطح التى تحمل الفيروسات وتنقلها من شخص لآخر لذلك عليك بتعقيمها، بشكل يومي إن أمكن، وذلك عن طريق استخدام مناديل مبللة بالكحول وتنظيفها.



وأشارت دراسات أولية إلى أن الفيروس يمكن أن يعيش لمدة تصل إلى ثلاثة أيام على الأسطح مثل البلاستيك والفولاذ المقاوم للصدأ. ومع ذلك وجد باحثون من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، بأن الفيروس بقي على متن سفينة "دايموند برينسيس" لمدة 17 يوماً بعد مغادرة ركابها المصابين، بحسب ما ذكر موقع "mirror" البريطاني.



وتعتمد مدة بقاء الفيروس على نوع الأسطح، ودرجة تعرضها لأشعة الشمس، والاختلافات في درجات الحرارة والرطوبة وعدد مرات تنظيف السطح، بحسب ما ذكر الموقع.



فإذا كنت تعمل من المنزل أو لا تزال مضطراً للذهاب إلى العمل، يجب عليك تنظيف وتعقيم مكتبك والمعدات التي تستخدمها وخاصة لوحة المفاتيح وفأرة الكمبيوتر يومياً إن أمكن وذلك لأنها تعد بيئة خصبة للجراثيم والفيروسات. بالإضافة إلى غسل يديك لمدة 20 ثانية بعد العودة إلى المنزل، أو العطس، أو السعال، أو تناول الطعام.