"كسر حظر التجول".. فقتله شقيقه بالهند

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أقدم شاب هندي على قتل شقيقه الأصغر بسبب خروج الأخير من المنزل خلال فترة حظر التجول التي تشهدها معظم دول العالم بسبب أزمة تفشي كورونا المستجد.



واعتقلت الشرطة الهندية الشقيق الأكبر للضحية بتهمة قتل الأخير لخروجه من منزله بمدينة مومباي، خلال فترة حظر التجول.

وكان المجني عليه قد خرج في "نزهة" مع بعض أصدقائه، وعندما عاد إلى المنزل شب شجار بينه وبين شقيقه الأكبر بسبب خروجه وكسر حظر التجول.

وقالت الشرطة إن الجاني اعترف بجريمته مؤكدا أنه كان غاضبا بسبب مخاوف لديه من أي يكون شقيقه قد أصيب بفيروس كورونا.

وفارق الضحية الحياة فور وصوله إلى المستشفى.