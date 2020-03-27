قائمة بالبلدان الأكثر سعادة وتعاسة حول العالم

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

حدد تقرير السعادة السنوي الصادر عن الأمم المتحدة البلدان الأكثر سعادة حول العالم، بحسب مستوى معيشة سكانها.

وتصدرت فنلندا قائمة الدول الأكثر سعادة حول العالم للسنة الثالثة على التوالي، تلتها الدنمارك، فيما جاءت سويسرا في المرتبة الثالثة، وفقا لما جاء في موقع “ديلي ميل” البريطاني.

وجاءت آيسلندا في المرتبة الرابعة، والنرويج في المرتبة الخامسة، لتحتل هولندا المرتبة السادسة.

وفي المرتبة السابعة السويد، فيما حجزت نيوزيلاندا لنفسها مكانا في المرتبة الثامنة، ولوكسمبرغ في المرتبة التاسعة والنمسا في المرتبة العاشرة.

أما بخصوص فيما يتعلق بالدول الأكثر تعاسة حول العالم، فتصدرت أفغانستان القائمة، تلتها جنوب السودان وجاءت زيمبابوي في المرتبة الثالثة.

واحتلت رواندا المرتبة الرابعة في القائمة، أما جمهورية إفريقيا الوسطى فجاءت في المرتبة الخامسة.

وحجزت تنزانيا لنفسها مكاناً في المرتبة السادسة وبوستوانا في المرتبة السابعة واليمن في المرتبة الثامنة.

أما ملاوي فجاءت في المرتبة التاسعة والهند في المرتبة العاشرة.