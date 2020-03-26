منظمة الصحة العالمية: على الدول استغلال فترة الإغلاق لمهاجمة فيروس كورونا

المصدر: جنيف - رويترز

قالت منظمة الصحة العالمية، ليل الأربعاء، إنه على الدول، التي فرضت حالات إغلاق على سكانها لمنع تفشي فيروس كورونا، أن تستغل هذا الوقت لرصد الفيروس ومهاجمته.

وقال المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم جيبريسوس: "إلزام الناس بالبقاء في منازلهم، وتقييد حركة السكان، ليسا إلا استهلاكاً للوقت وتقليل الضغط على الأنظمة الصحية، هذه الإجراءات لا تقضي على الأوبئة بمفردها".

وأضاف، خلال مؤتمر صحافي: "ندعو كل الدول لاستغلال هذا الوقت، لمهاجمة الفيروس".

وذكر أن على الدول أن تزيد عدد العاملين بالرعاية الصحية، وتدربهم وتنشرهم، وأن تطبق أنظمة لرصد كل الحالات المشتبه فيها وتسريع وتيرة الفحص.