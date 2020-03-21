رئيس منظمة الصحة العالمية متوجهاً للشباب: لستم منيعين عن الإصابة بفيروس كورونا

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

وجه رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس رسالة للشباب بخصوص فيروس كورونا المستجد، قال فيها إن الشباب ليسوا منيعين عن الإصابة بفيروس كوفيد 19، الذي قد يضعهم في المستشفيات أو قد يؤدي إلى موتهم.

وتابع أنه حتى لو لم يصابوا بالفيروس، فإن الخيارات التي يقومون بها عند الذهاب لأي مكان، قد تشكل فرقا في حياة أحد آخر من الممكن أن يصل للحياة أو الموت.

وعبر رئيس منظمة الصحة العالمية عن فخره بفئة من الشباب تسعى لنشر الوعي بدلاً من الفيروس، حيث يشكل التكافل والتضامن الحل لمواجهة فيروس كورونا، ليس فقط بين البلدان بل الفئات العمرية أيضا.