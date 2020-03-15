وكالة إيطالية تعلن عن دواء جاهز للقضاء على كورونا

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أفادت وكالة "أنسا" الإيطالية للأخبار ، بأنه تم تطوير أول دواء متخصص يهاجم فيروس"كورونا"، وهو جسم مضاد أحادي النسيلة، وهو متخصص في التعرف إلى البروتين الذي يستخدمه الفيروس؛ لمهاجمة خلايا جهاز التنفس.

وقالت الوكالة الإيطالية، يوم أمس السبت، إن البحث نشر على موقع "BioRxiv" من قبل مجموعة جامعة أوتريخت الهولندية بقيادة شونيان وانغ . حسبما اوردته قناة " روسيا اليوم" .

وقال الباحثون لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، إن الأمر سيستغرق شهوراً قبل أن يتوفر الدواء؛ لأنه سيتعين اختباره للحصول على إجابات بشأن السلامة والفاعلية.

من جانب آخر، أفادت دراسة نُشرت، يوم الأربعاء الماضي، بصحيفة "لانسيت" العلمية الطبية بأن فيروس "كورونا" من الممكن أن يبقى داخل رئة بعض المرضى لفترة قد تصل إلى خمسة أسابيع. وشارك بالدراسة 19 طبيباً قاموا بتحليل بيانات وتطور حالات 191 مريضاً بالفيروس في الصين من بينهم 137 تعافوا منه، بينما توفي 54 منهم داخل المستشفيات.

وخلصت الدراسة إلى أن الفيروس ظل داخل رئات المرضى الذين أصيبوا بالفيروس بشدة لمدة 19 يوماً في المتوسط، بينما بقي في رئات المرضى أصحاب الحالات الحرجة لمدة 24 يوماً في المتوسط.

وتم الكشف عن وجود الفيروس برئات من عولجوا بشكل كامل لمدة 20 يوماً في المتوسط، بينما ظل داخل أجساد المرضى ممن توفوا حتى يوم وفاتهم. وبينما كانت أقصر مدة لبقاء الفيروس داخل جسد مريض ثمانية أيام، وصلت في بعض الحالات لمدة أقصاها 37 يوماً.

وعلى الرغم من نتائج الدراسة، فإن العلماء يحرصون على عدم الأخذ بها مبكراً لتحديد فترات عزل المصابين بالفيروس غير مدة ال14 يوماً التي توصي بها جميع الجهات الطبية حول العالم.

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