فوائد تناول نصف ملعقة صغيرة من زيت الزيتون يومياً

المصدر: ترجمة موقع الإمارت اليوم

أظهرت دراسة أن تناول نصف ملعقة صغيرة فقط من زيت الزيتون يوميا يمكن أن يقلل خطر الإصابة بنوبة قلبية بمقدار خمس مرات، وفقا لما جاء في موقع "ديلي ميل" البريطاني.

ودرس باحثون في جامعة هارفارد صحة ما يقرب من 100.000 شخص على مدار 24 عاما ووجدوا أن استهلاك زيت الزيتون العالي مفيد لصحة القلب.

ويتفق معظم الخبراء على أن زيت الزيتون خاصة البكر، مفيد للصحة لأنه يحتوي على حمض دهني يسمى حمض الأوليك الذي يقلل من الالتهابات.

وتمتع جميع المشاركين بالدراسة بصحة جيدة، ولم يصب أحدهم بأي من أمراض القلب أو السرطان، وغيرها من الأمراض المزمنة في بداية الدراسة.

وأجاب المشاركون كل أربع سنوات لنحو ثلاثة عقود، على استبيانات حول نظامهم الغذائي وأسلوب حياتهم.

واستخدم الباحثون أيضا نماذج إحصائية لمقارنة الفوائد الصحية للقلب والأوعية الدموية لزيت الزيتون مع الزيوت النباتية الأخرى مجتمعة، مثل الذرة والكانولا والزعفران وفول الصويا.

وبعد حساب عوامل النظام الغذائي ونمط الحياة، وجد الباحثون أن أولئك الذين يتناولون أكثر من نصف ملعقة كبيرة يوميا من زيت الزيتون لديهم خطر أقل بنسبة 15 في المائة من الإصابة بأي نوع من أمراض القلب والأوعية الدموية.