فكرة غريبة أثناء عيد ميلاد تحوّله إلى "كارثة" في روسيا

المصدر: موقع الإمارات اليوم

تسببت فكرة غريبة، أثناء احتفال إحدى نجمات مواقع التواصل الاجتماعي في روسيا بعيد ميلادها، في كارثة، حيث صبّ المحتفلون 25 كيلوغراماً من الجليد الجاف في حوض سباحة، ما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص.

وكانت يكاترينا ديدينكو قررت أن تحتفل بعيد ميلادها الـ29 بطريقة غريبة، حيث ملأت حوض السباحة في المجمع السكني الذي تعيش به في موسكو بالجليد الجاف، وهو الشكل المجمد من ثاني أكسيد الكربون، وينتج عنه بخار ثقيل عند وضعه في الماء، فتسبب في اختناق معظم المدعوين إلى حفل عيد الميلاد.

كما أصيب زوج يكاترينا، فالنتين ديدينكو، البالغ من العمر 32 عاماً، حيث نشرت يكاترينا في وقت سابق رسالة فيديو تبلغ فيها متابعيها على إنستغرام، الذين وصلوا إلى مليون، أنه تم نقل زوجها إلى العناية المركزة.

ووفقاً لصحيفة "الإندبندنت" البريطانية، فإن سبب وفاة الأشخاص الثلاثة لم يعرف بعد، غير أن البخار المتصاعد من الثلج الجاف يمكن أن يسبب ارتفاع مستوى ثاني أكسيد الكربون في الدم عند إطلاقه في مساحة غير جيدة التهوية.

وتواصل لجنة التحقيق الروسية التحقيق في الحادث المأساوي، حيث أكدت المتحدثة باسم لجنة التحقيق، يوليا إيفانوفا، أنه إلى جانب سقوط 3 قتلى، أصيب أشخاص آخرون، دون أن تحدد عددهم.

الجدير بالذكر أن يكاترينا هي صيدلانية مؤهلة تقوم بتقديم نصائح، على صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، حول كيفية توفير الأموال التي يتم إنفاقها على المنتجات الطبية.